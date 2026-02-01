Investigación
Herido un niño de 4 años tras caer desde un segundo piso en Álava
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad apuntan a que la caída del menor ha sido accidental
EFE
Vitoria
Un niño de 4 años ha resultado herido este domingo tras caer de un segundo piso de un edificio en la localidadad alavesa de Oion.
Fuentes del Departamento vasco de Seguridad han informado a EFE de que el pequeño ha sido trasladado al hospital vizcaíno de Cruces en un helicóptero de Osakidetza. Las mismas fuentes han señalado que todo apunta a que la caída del menor ha sido accidental.
El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas en un edificio ubicado en la calle Virgen Blanca de la localidad alavesa.
- El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- Dos barrios de Córdoba tienen más plazas turísticas que habitantes
- Córdoba pone al mal tiempo buena cara y sube el telón de un Mercado Andalusí ecléctico y multicultural
- El puerto romano de ‘Corduba’, un reto arqueológico de futuro: un enclave estratégico de Hispania
- En directo | El Córdoba CF derrota al Real Valladolid y dormirá en la zona de ascenso a Primera
- Nuevas viviendas en Córdoba: Vimcorsa impulsa 231 VPO en una de las zonas de expansión de la ciudad