Prisiones
Un motín en la cárcel de Huelva deja varios funcionarios heridos
Funcionarios del Centro Penitenciario de Huelva resultaron heridos tras un altercado en el módulo 4, donde internos reaccionaron violentamente a un traslado.
Redacción
Un incidente violento en el módulo 4 del Centro Penitenciario de Huelva provocó momentos de extrema tensión, con barricadas, amenazas y trabajadores lesionados, según ha denunciado el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario.
El altercado se produjo en la jornada del viernes y comenzó cuando un interno agredió a otro con el objetivo de forzar su traslado a un módulo concreto. Tras la agresión, los funcionarios activaron el protocolo establecido y trasladaron al agresor al módulo de aislamiento.
Barricadas y amenazas
Lejos de calmarse la situación, varios internos del módulo al que se pretendía el traslado reaccionaron de forma violenta. En la sala de día levantaron una barricada con mesas y sillas y amenazaron e increparon a los funcionarios. El módulo, con más de 60 internos, vivió instantes de gran tensión, con entre 10 y 12 internos manteniendo una actitud violenta y desafiante.
Ante la gravedad de los hechos, los funcionarios y el Jefe de Servicios se personaron en el módulo e intentaron mediar para reconducir la situación, priorizando la seguridad y evitando una escalada mayor del conflicto. La persistencia de la violencia, sin embargo, obligó a intervenir, con el consiguiente riesgo para la integridad física del personal.
Funcionarios heridos y denuncia
La situación pudo ser finalmente controlada gracias a la profesionalidad y templanza de los trabajadores, aunque algunos resultaron lesionados durante la intervención. El sindicato ha vuelto a denunciar la peligrosidad real a la que se enfrentan a diario los funcionarios de prisiones y la falta de medios y de reconocimiento institucional ante episodios de violencia extrema.
Desde la organización sindical se ha expresado apoyo público a los compañeros del centro onubense y se ha insistido en la urgente necesidad de dotación de medios, formación específica y refuerzo y actualización de las relaciones de puestos de trabajo, para adaptarlas a la realidad penitenciaria actual.
