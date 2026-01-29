Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Girona
EP
Una mujer ha muerto la tarde de este jueves en un incendio en su vivienda en Breda (Girona), informa Bombers de la Generalitat en un comunicado. Los Bombers han recibido el aviso del sinistro a las 19.08 horas y han activado inmediatamente siete dotaciones.
La familia de la mujer, que residía sola, ha accedido a la vivienda y la ha encontrado dañada y con las paredes ennegrecidas.
Los bomberos han accedido al interior de la vivienda y han constatado que el origen de los desperfectos había sido un incendio confinado, que se ha autoextinguido, en la cocina, donde se han hallado el cuerpo de la víctima.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviado dos dotaciones pero no han podido salvar la vida de la mujer, y los Mossos d'Esquadra, con cuatro patrullas, se han encargado de la investigación del sinistro.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph