Investigación
Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid
La Policía busca algún arma blanca en la zona del antiguo estadio Vicente Calderón, en Madrid Río
EFE
Madrid
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la ciudad.
Según ha constatado EFE, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre ensangrentado y signos de violencia en una zona del parque con árboles a la altura del antiguo estadio del Vicente Calderón.
Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan algún arma blanca en los alrededores.
Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.
- La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
- La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
- La lluvia regresa a Córdoba sin horizonte próximo de tregua: esta es la previsión de la Aemet
- Álvaro Aguado, el 'chico maravilla' del Córdoba CF: luces y sombras de una carrera varada
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- Mercado Andalusí de Córdoba: estos son los mejores bares para comer cerca de La Calahorra
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- La Bonoloto deja más de 48.000 euros en La Viñuela y acumula un bote de 7 millones