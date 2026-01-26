Sucesos
Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Murcia
El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras
Redacción
Un bombero del Ayuntamiento de Murcia amenazó este lunes por la mañana con quemarse a lo bonzo en Murcia.
Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las nueve de la mañana, delante de la Catedral, junto al Moneo, y llamó la atención de los viandantes.
Testigos afirmaron que el hombre portaba un hacha, herramienta habitual de su trabajo.
El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras. Agentes de la Policía Local, con ayuda de extintores, lograron apagar las llamas: cuando surgió la nube de polvo, lograron reducir al hombre.
El bombero, de 57 años, fue trasladado en ambulancia al Morales Meseguer de Murcia. Iba custodiado por la Policía y esposado, aseguraron testigos presenciales.
Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el hombre pretendía visibilizar las malas condiciones laborales de su colectivo.
- La pequeña estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches se convierte en eje clave del plan de Renfe
- La madrugada deja un manto de nieve en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra
- La lluvia regresa a Córdoba sin horizonte próximo de tregua: esta es la previsión de la Aemet
- Álvaro Aguado, el 'chico maravilla' del Córdoba CF: luces y sombras de una carrera varada
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- Mercado Andalusí de Córdoba: estos son los mejores bares para comer cerca de La Calahorra
- Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental