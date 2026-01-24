La Pinilla
Atendidas 18 personas tras detenerse un telesilla en Segovia
En total fueron evacuadas unas 140 personas, entre ellas 25 menores
EFE
Un total de dieciocho personas han recibido asistencia sanitaria, sin que hayan requerido traslado a un centro, después de que un telesilla en el que se encontraban se detuviera y permanecieran un tiempo con fío y asustados, en la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia.
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, tras el suceso, Emergencias Sanitarias -Sacyl- movilizó una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico, un equipo médico de Riaza y un helicóptero medicalizado.
Fue a las 12:37 horas cuando comenzaron a recibirse llamadas alertando de que el telesilla llevaba parado una media hora y había muchas personas en él.
El suceso fue comunicado al Centro Coordinador de Emergencias y fueron movilizados los Bomberos, la Guardia Civil de Segovia y Emergencias Sanitarias-Sacyl.
Desde la estación de esquí se comunicó al 112 que el problema se debía a una incidencia en los carriles del telesilla.
Ante esta situación, el Centro Coordinador de Emergencias activó al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, así como a las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja.
Finalmente todas las personas que se encontraban en el telesilla fueron evacuadas y atendidas las que lo necesitaron.
La Guardia Civil de Segovia ha detallado que participó en el rescate de los usuarios, que fueron evacuados por diferentes medios y que, de las dieciocho personas atendidas por el dispositivo sanitario desplegado, las afecciones consistieron en algún caso en hipotermia leve, traumatismo craneal leve y en un ataque de ansiedad.
El instituto armado ha precisado que fueron evacuadas unas 140 personas, entre ellas 25 menores.
