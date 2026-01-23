Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzTráfico ferroviario suspendidoMuertes en AdamuzFin del plan de emergenciaEl miedo se sube al trenEl tiempoAtascosDesbordamientos en carreterasAlojamientos para la FeriaDemanda de autobuses
instagramlinkedin

Caso Alvia

La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois

Confirma la condena al maquinista, Francisco José Garzón, y absuelve a Andrés Cortabitarte por la muerte de 80 personas en el siniestro ferroviario que dejó además 143 heridos

Andrés Cortabitarte.

Andrés Cortabitarte. / Xoán Álvarez

EP

La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos y absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.

Ambos, el maquinista Francisco José Garzón y el exresponsable de Adif Andrés Cortabitarte, fueron condenados en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave. Renfe recurrió la sentencia para reclamar la absolución de Cortabitarte y ahora la Audiencia de A Coruña absuelve al entonces director de seguridad de circulación de Adif.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: 'Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento
  2. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  3. Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
  4. El SAS ya tiene empresa para llenar de marquesinas con placas solares el parking del hospital Reina Sofía de Córdoba
  5. El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz (Córdoba) hasta casi una hora después
  6. El Córdoba CF se mete en la pelea por la cesión de Mikel Goti, de la Real Sociedad
  7. La banda cordobesa Medina Azahara actuará en Nueva Carteya en su gira de despedida
  8. Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

No era un ladrón, era un ciervo

No era un ladrón, era un ciervo

La Catedral de Córdoba y la caseta municipal de Adamuz acogerán dos funerales por las víctimas del accidente ferroviario

La Catedral de Córdoba y la caseta municipal de Adamuz acogerán dos funerales por las víctimas del accidente ferroviario

Curiosidades, mitos y consejos sobre el corazón: el motor que nunca descansa

Curiosidades, mitos y consejos sobre el corazón: el motor que nunca descansa

Juanma Moreno interviene en Huelva en una declaración institucional tras el accidente ferroviario de Adamuz

Luis García, técnico de Las Palmas, confiado ante el Córdoba CF: "Estamos preparados para sumar de tres"

Luis García, técnico de Las Palmas, confiado ante el Córdoba CF: "Estamos preparados para sumar de tres"

Metalcórdoba analizará la ciberseguridad y la inteligencia artificial en su primer desayuno empresarial

Metalcórdoba analizará la ciberseguridad y la inteligencia artificial en su primer desayuno empresarial
Tracking Pixel Contents