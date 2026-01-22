Sucesos
Parte del alumbrado de Navidad cae y obstaculiza el tráfico en la avenida Jesús Rescatado de Córdoba
Las luces, aún instaladas, han golpeado un coche y han quedado medio colgando sobre la calzada, lo que ha obligado a intervenir a los bomberos
La caída de parte del alumbrado de Navidad todavía instalado en la avenida de Jesús Rescatado ha provocado este miércoles problemas de circulación en esta vía de la capital de Córdoba. Las luces se han desprendido y han quedado medio colgando sobre la calzada, obstaculizando el paso de vehículos justo cuando circulaba por allí un autobús de Aucorsa, que se ha visto obligado a detenerse.
Han sido los vecinos de la zona quienes han avisado a los bomberos tras comprobar que las luces habían golpeado a un coche y que suponían un riesgo para el tráfico.
Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se han desplazado hasta el lugar para retirar las estructuras, asegurar la zona y liberar la avenida, para que se restableza la circulación con normalidad.
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz