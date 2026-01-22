Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Parte del alumbrado de Navidad cae y obstaculiza el tráfico en la avenida Jesús Rescatado de Córdoba

Las luces, aún instaladas, han golpeado un coche y han quedado medio colgando sobre la calzada, lo que ha obligado a intervenir a los bomberos

Parte del alumbrado desprendido en la avenida Jesús Rescatado de Córdoba.

Parte del alumbrado desprendido en la avenida Jesús Rescatado de Córdoba. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La caída de parte del alumbrado de Navidad todavía instalado en la avenida de Jesús Rescatado ha provocado este miércoles problemas de circulación en esta vía de la capital de Córdoba. Las luces se han desprendido y han quedado medio colgando sobre la calzada, obstaculizando el paso de vehículos justo cuando circulaba por allí un autobús de Aucorsa, que se ha visto obligado a detenerse.

Han sido los vecinos de la zona quienes han avisado a los bomberos tras comprobar que las luces habían golpeado a un coche y que suponían un riesgo para el tráfico.

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento se han desplazado hasta el lugar para retirar las estructuras, asegurar la zona y liberar la avenida, para que se restableza la circulación con normalidad.

