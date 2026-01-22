La 'Manada' de Zaragoza, condenada a 97 años de cárcel por violar a una joven: "La denigraron y trataron como objeto sexual durante dos días”

La justicia aragonesa envía a prisión a los miembros de la ‘Manada’ de Zaragoza tras comprobar cómo “denigraron y trataron como objeto sexual durante dos días” a una joven en la calle Antonio Maura entre el 24 y el 26 de junio de 2020. El Juzgado de Instrucción número 7 ha dictado una sentencia que envía a los acusados a prisión un total de 97 años. Además, los acusados deberán indemnizar a la víctima con 50.000 euros más intereses legales.

La sentencia hecha pública este jueves y a la que ha tenido acceso este diario condena a cada uno de los seis acusados a 14 años de prisión como autores responsables de un delito continuado de violación, así como a un séptimo a 13 años de prisión. Además, la justicia le impone a todos ellos la medida de libertad vigilada durante 8 años, que se cumplirá con posterioridad a la pena privativa de libertad. Los condenados son Enock A. M., Jesús P. E., Juan Estibel F. C., Miguel Santiago L. V., Mustapha K. A., Mustapha K. A., Pablo Andrés S. M. y Steven Guarionex V. M., defendidos por los abogados Carlos Estremera, Claudia Melguizo, Cristian Monclús, Jesús Badenas y Marina Ons.

Todos tienen la prohibición de aproximarse a la víctima y a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, a una distancia inferior a los 500 metros, así como de comunicar con ella, durante un período de 16 años.

La víctima, una veinteañera, aseguró durante el juicio que fue violada en la calle Antonio Maura, donde permaneció retenida. En su interrogatorio identificó a todos y cada uno de los siete acusados, miembros de una banda latina, a la mayoría de los cuales se puede ver también en los 16 vídeos que la Policía intervino en el transcurso de una operación contra este grupo. Solo no aparecía en escena uno de los encausados, aunque la fiscal afirmó que aquellos días estuvo en ese domicilio de acuerdo a lo manifestado por la víctima.

La sentencia recoge que la víctima fue contactada por uno de los acusados a través de una red social, haciéndose pasar por conocido de alguien de su entorno, y fue invitada a una fiesta que finalmente no se celebró. Tras encontrarse con él, se desplazaron a distintos parques, donde la víctima se reunió con varios acusados y otras personas, consumiendo alcohol y drogas durante horas.

Toda clase de sometimientos

De madrugada, la víctima accedió a trasladarse al domicilio de uno de los acusados para continuar la reunión. Allí, varios acusados permanecieron con ella en una habitación y le ofrecieron una sustancia que consumió, comenzando a sentirse mareada. Dos acusados se desnudaron y le indicaron que mantendría relaciones sexuales con todos los presentes, ignorando su negativa. Ante la imposibilidad de escapar y la presión del grupo, la víctima adoptó una actitud de sometimiento y fue penetrada vaginal y oralmente por dos acusados, mientras estos se burlaban, como refleja la sentencia.

Posteriormente, en otra habitación, la víctima fue sometida de manera continuada por varios acusados que la penetraron de forma sucesiva, incluso con objetos, pese a sus protestas. "Permaneció más de dos días en el domicilio junto a los acusados, quienes se turnaban para mantener relaciones sexuales, grabándola y tratándola de forma denigrante", añade.

Tras permanecer en la casa durante esos dos días y medio, sobre las 15.00 horas del 26 de junio, la víctima fue encontraba por una viandante en la confluencia de la Avenida Cesáreo Alierta con Camino Cabaldós, echada en el suelo y moviendo de forma compulsiva los brazos, "mientras golpeaba el suelo con los pies, procediendo aquella a dar el correspondiente aviso a la policía", como reza la sentencia. Los agentes desplazados al lugar encontraron a la víctima sentada en un banco, deshidratada y muy desaliñada.

La sentencia también refleja a todas las partes que es posible interponer un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el cual se formalizará mediante escrito a presentar dentro de los diez días siguientes a la última notificación.