En Santa Colomba de Somoza
Detenido un octogenario por matar a su compañero de habitación en una residencia de León
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando
EFE
La Guardia Civil ha detenido a un octogenario acusado de matar a su compañero de habitación, de 88 años, en la residencia de mayores Las Encinas de la localidad leonesa de Santa Colomba de Somoza.
La Subdelegación del Gobierno de León ha informado de que los hechos se registraron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando. Tras el aviso del suceso por parte de los trabajadores de la residencia, la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio.
Los agentes de la Guardia Civil han trasladado las pruebas y los testimonios recogidos al juzgado de guardia de Astorga (León). Por orden judicial, el octogenario ha sido ingresado en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud, han informado las mismas fuentes.
El trágico suceso ha conmocionado a los vecinos de la pequeña localidad de la comarca de Somoza, según han indicado fuentes cercanas a la residencia de ancianos donde se han producido los hechos. Ambos ancianos llevaban ya un tiempo ingresados en este centro asistencial de Santa Colomba de Somoza, localidad de unos 400 habitantes, sin que se tuviera constancia de problemas de convivencia.
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz