Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzTestimonio de guardias civilesRescate del perro BoroAccidente tren CartagenaÓscar PuenteAbogado de AngroisUrgencias R. SofíaMapa escolarizaciónEl tiempo
instagramlinkedin

En Santa Colomba de Somoza

Detenido un octogenario por matar a su compañero de habitación en una residencia de León

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EP

EFE

León

La Guardia Civil ha detenido a un octogenario acusado de matar a su compañero de habitación, de 88 años, en la residencia de mayores Las Encinas de la localidad leonesa de Santa Colomba de Somoza.

La Subdelegación del Gobierno de León ha informado de que los hechos se registraron durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando. Tras el aviso del suceso por parte de los trabajadores de la residencia, la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio.

Los agentes de la Guardia Civil han trasladado las pruebas y los testimonios recogidos al juzgado de guardia de Astorga (León). Por orden judicial, el octogenario ha sido ingresado en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud, han informado las mismas fuentes.

Noticias relacionadas

El trágico suceso ha conmocionado a los vecinos de la pequeña localidad de la comarca de Somoza, según han indicado fuentes cercanas a la residencia de ancianos donde se han producido los hechos. Ambos ancianos llevaban ya un tiempo ingresados en este centro asistencial de Santa Colomba de Somoza, localidad de unos 400 habitantes, sin que se tuviera constancia de problemas de convivencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
  2. La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
  3. Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
  4. Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
  5. Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
  6. Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
  7. El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
  8. Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Lorenzo del Río, presidente del TSJA

El presidente del TSJA avanza que la causa del accidente en Adamuz tendrá piezas separadas por cada víctima

El presidente del TSJA avanza que la causa del accidente en Adamuz tendrá piezas separadas por cada víctima

Detienen a un hombre por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante

Detienen a un hombre por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante

La España del montoreño Cecilio debuta en el Europeo ante Eslovenia

La España del montoreño Cecilio debuta en el Europeo ante Eslovenia

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario

La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario
Tracking Pixel Contents