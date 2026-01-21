Dos hermanos, heridos de gravedad al ser apuñalados por su padre en Palma

El hombre de 53 años detenido anoche por una reyerta en su domicilio, en la plaza Orson Welles de Son Gotleu, en Palma, apuñaló en el abdomen a su hijo, de 22 años, e hirió en las manos a su hija, menor de edad, cuando trató de interponerse. Los tres implicados permanecen hospitalizados en Son Espases. El joven está en la UCI, y la chica ha tenido que ser operada de urgencia. Por su parte, el padre, que fue detenido y trasladado inicialmente a Son Llàtzer para ser atendido por las contusiones que sufrió en la disputa, ha sido trasladado al hospital de referencia para ser sometido a una evaluación psiquiátrica.

El incidente, según informa la Policía Nacional, ocurrió sobre la medianoche de ayer en un domicilio de la plaza Orson Welles, en la barriada palmesana de Son Gotleu. Un hombre de 53 años mantuvo una violenta disputa con su hijo, de 22, y le apuñaló en el abdomen. Durante la reyerta, una hija del hombre, menor de edad, intentó interponerse y sufrió graves cortes en las manos.

Cuando el 091 recibió los primeros avisos sobre la reyerta envió al lugar a varias patrullas, que encontraron a los implicados ya en la calle. Los agentes comprobaron que el joven sufría una grave herida de arma blanca en el abdomen, por lo que se la taponaron hasta la llegada de una ambulancia, que le trasladó al hospital de Son Espases. La hija, por su parte, tuvo que ser hospitalizada también por los cortes en las manos, que había sufrido cuando intentó impedir la agresión.

El padre, de 53 años, quedó detenido como presunto autor de un intento de homicidio. El hombre admitió que había mantenido una violenta discusión con su hijo, que le había golpeado. Fue conducido bajo custodia policial al hospital de Son Llàtzer para ser atendido de las múltiples contusiones que presentaba, y posteriormente trasladado a Son Espases, para ser sometido a una evaluación de su estado mental.

El joven apuñalado permanece en la UCI del hospital en estado grave, mientras que su hermana ha sido sometida a una operación de urgencia.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional tiene abierta una investigación para aclarar lo ocurrido.