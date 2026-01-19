Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El maquinista del Alvia, entre los diez fallecidos del grave accidente ferroviario en Córdoba

En el momento del accidente viajaban aproximadamente 300 personas en el tren de Iryo. El descarrilamiento afectó a los coches del 6 al 8

Descarrilamiento de trenes mortal en Córdoba.

Descarrilamiento de trenes mortal en Córdoba. / EFE

EFE

Madrid

El maquinista del tren Alvia contra el que ha chocado el convoy de Iryo que descarriló esta tarde en Adamuz (Córdoba) es uno de los muertos en el accidente, han confirmado a EFE fuentes de Renfe.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se está desplazando en este momento a la zona del accidente.

Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas graves al descarrilar un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros y chocar contra otro que circulaba por la vía contigua en dirección contraria a la altura de Adamuz, en Córdoba.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, descarriló sus tres últimos vagones a las 19.39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también ha descarrilado.

