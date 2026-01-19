Tragedia ferroviaria
Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
Todas las personas que han resultado heridas y necesitaban ser atendidas en hospitales tras el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba han sido ya trasladadas a centros sanitarios, ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente
Agencias
Las imágenes del accidente ferroviario de este domingo en el municipio de Adamuz (Córdoba), han sido compartidas en redes sociales por algunos de los pasajeros. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", ha comentado una usaria de X en uno de los mensajes que más se han compartido en el primer momento.
Puente ha señalado que, según la información que le ha comunicado el Ministerio del Interior, todas las víctimas que necesitaban ser hospitalizadas han sido ya trasladadas. "No queda ya ninguna en el lugar de los hechos", ha asegurado.
