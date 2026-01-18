Descarrilan dos trenes en Adamuz: al menos dos muertos y varios heridos

Dos personas han fallecido en el descarrilamiento de dos trenes a su paso por Adamuz alrededor de las 19.50 horas, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Varias personas más han resultado heridas en el accidente ferroviario, según han confirmado fuentes del servicio de Emergencias 112. Los dos trenes descarrilados circulaban por las vías de alta velocidad.

Uno de ellos ha sido el LD AV Iryo 6189 que cubría el trayecto Málaga-Madrid (Puerta de Atocha) y que ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por esa vía circulaba el tren de LD AV 2384 (Puerta de Atocha-Huelva), que también ha descarrilado.

Los propios pasajeros han alertado de que había personas heridas y de que podía haber también atrapados, por lo que se ha desplegado un amplio dispositivo de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, que se encuentran en estos momentos en la zona.

El 061 ha desplegado cinco uvis móviles, un vehículo de Apoyo Logístico y DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia). En la capital, el Ayuntamiento ha activado la nueva sala de crisis, mientras que otros municipios de la provincia como Montilla, Montoro, Pozoblanco, Baena o La Carlota han movilizado a efectivos de los bomberos como apoyo.