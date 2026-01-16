La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios

La Guardia Civil informa que en el transcurso de la tarde, en Benavente (Zamora), una mujer se precipita por la ventana cayendo a la vía pública, se levanta por su propio pie, es atendida por servicios de seguridad y trasladada por servicios sanitarios al hospital de Benavente.

Se trata del suceso informado en la noche del jueves por el Ayuntamiento de Benavente en el que se explicaba que se recibió un aviso a través del servicio de emergencias 112 sobre "una persona habría sido arrojada por la ventana desde un tercer piso en el barrio de San Isidro".

Aclara la Guardia Civil ahora que, tras una primera manifestación de la mujer, indica que ha sido ella la que ha saltado por la ventana, ya que no le dejaban abandonar el piso. De modo que una vez atendida la víctima, se procede a la detención de dos varones por un supuesto delito de detención ilegal (por no dejar a la mujer salir de la vivienda, desconociéndose las causas por el momento de tal situación).

En la tarde del jueves se ha tomado manifestación a testigos de lo sucedido. Una vez atendida en el hospital de Benavente, la mujer es trasladada a León para exploración y tratamiento de los daños sufridos. Igualmente durante la mañana del viernes se procederá a tomarle manifestación para intentar aclarar lo sucedido.