Investigan a un matrimonio de Gran Canaria por violar a una mujer inconsciente y grabarlo

Un hombre ha sido enviado este miércoles a prisión provisional por violar a una mujer inconsciente con la ayuda de su esposa, que habría grabado la presunta agresión sexual, en su domicilio de Santa María de Guía (Gran Canaria). La magistrada de la plaza 2 de la Sección de Violencia Sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, justifica esta decisión por la "crueldad del acto", los indicios criminales existentes y el riesgo de fuga. Investiga, además, si el matrimonio drogó a la víctima para cometer los hechos con sus facultades anuladas.

La denunciante manifestó que, días antes del suceso, el hijo de los investigados se dirigió a ella y a una amiga cuando caminaban juntas por la calle y empezó a conversar con ambas. En un momento dado, le dijo que su madre estaba muy interesada en el tipo de cosas a las que se dedicaba, como las flores de Bach, el kéfir y la naturaleza, y le pidió su contacto.

Pasados unos días, la investigada decidió hacerle una videollamada, en la que le preguntó por su vida personal, sus medidas y su peso, lo que extrañó a la perjudicada pero no lo tuvo en cuenta porque había sido amable con ella. Finalmente, quedaron en verse el 25 de octubre en el domicilio del matrimonio, donde el investigado le ofreció tomar unas copas que le sirvió en la cocina sin que lo viera. Sobre las ocho o nueve de la tarde, la mujer les manifestó que se tenía que ir, pero ellos le ofrecieron quedarse a dormir en su casa.

"Mira la huevona, ya está borrá", escuchó la víctima después de empezar a sentirse mal

A continuación, se fueron a comer juntos a un restaurante y la víctima empezó a sentirse mal, a partir de lo cual solo recuerda algunos flashes. Cuando estaban volviendo a la vivienda, escuchó al investigado decirle a su mujer: "Mira la huevona, ya está borrá". Según su declaración, recuerda encontrarse en la sala con música y, después, en la cama con ambos desnudos, mientras la investigada grababa la escena. Supuestamente, la mujer le tocaba el pecho y las piernas mientras el varón la penetraba vaginalmente sin su consentimiento.

La víctima decidió contarle lo ocurrido a su entorno, presentar una denuncia en comisaría y romper el contacto con la pareja, que aun así trató de comunicarse con ella en varias ocasiones. La investigada llegó a mandarle un audio en el que reconocía que le había sacado una foto cuando se encontraba desnuda con su marido en la cama.

La jueza considera que la declaración de la presunta autora es "vaga, no creíble e incongruente en todos los aspectos" y tacha de "inverosímil" su justificación de que la denunciante fue quien les propuso hacer un trío. Sostiene que la insistencia en los días posteriores por comunicarse con ella "se llama miedo y culpa por lo sucedido" debido a que ambos eran "totalmente conscientes de que estaba privada de sentido".

Contradicción en las declaraciones

También alega que el investigado "intentó mentir descaradamente a esta instructora" y, posteriormente, reconoció que estaba desnudo en el sillón tocándole el pecho a la perjudicada mientras su mujer sacaba fotos. Admitió que la víctima en ese momento estaba "tomada", es decir, inconsciente, y que se cayó del sillón sobre un tarro metálico.

"La gravedad de las penas que se le pueden imponer, la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga, la posibilidad de afectar a la presente instrucción y al hecho de que en el momento del juicio podamos tener la certeza de su personación en el mismo, es lo que determina esta medida cautelar excepcional. Sin olvidar la protección física y psicológica de la víctima", justifica el auto de la magistrada.