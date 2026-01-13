Matan a una mujer de 78 años en Badajoz: posible caso de violencia de género

Posible caso de violencia de género en Badajoz con resultado de muerte. Una mujer de 78 años ha aparecido sin vida ayer lunes, según ha confirmado la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron a las 21.00 horas, del lunes 12 de enero. La mujer ha sido asesinada presuntamente a manos de su pareja. De momento se desconocen más detalles de lo sucedido y si el autor de la muerte ha sido localizado y detenido. La Crónica de Badajoz irá informando puntualmente.

La Policía Nacional, concretamente la UFAM de la Policía Judiciual de Badajoz, está investigando este hecho.