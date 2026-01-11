Castilla y León
Un hombre hospitalizado en Valladolid tras ser apuñalado en la concentración motera Pingüinos
La víctima, de 30 años, fue agredida con arma blanca en la espalda y una pierna cuando se encontraba en la zona de carpas
EFE
Un hombre de 30 años ha resultado herido tras ser agredido con arma blanca en la espalda y una pierna cuando se encontraba en la zona de carpas de ocio de la concentración motera de Pingüinos, en las afueras de la ciudad de Valladolid.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que los hechos se han producido poco antes de las siete de la mañana, en el marco de una pelea.
A raíz de los avisos recibidos, el 1-1-2 ha avisado a la Policía Local y a la Policía Nacional, que han enviado a la zona a varios agentes.
Por otra parte, el dispositivo preventivo de Cruz Roja en el lugar de los hechos ha atendido al herido, un varón de 30 años, que sufre daños en la espalda y una pierna, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
- Muere una menor en el accidente en la A-318 a la altura de Zuheros
- El restaurante Tellus cierra sus puertas dando paso a un nuevo proyecto: 'Quiero seguir siendo un antidepresivo gastronómico
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- ¿Hasta cuando tendremos la densa niebla sobre Córdoba? ¿Veremos hoy un 'sol que caliente'? Esto dice la Aemet
- Pizzaiolo anuncia una nueva etapa en Córdoba: 'Sigue vivo y se prepara para lo que viene
- El alcalde celebra la ampliación de la fábrica de Escribano en Córdoba y los 'centenares de empleos' que se crearán
- Guía de los conciertos de 2026 en Córdoba: artistas, fechas confirmadas y entradas
- La BLET, Escribano, Santa Bárbara o Indra: necesidades de empleo y cómo prepararse para trabajar