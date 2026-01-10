La Rioja
Hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño
"Todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria", apunta la Policía Nacional
EP / EFE
La Policía Nacional ha hallado esta pasada madrugada los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una joven de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, sin signos de violencia.
Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".
Por su parte, la Delegación de Gobierno de La Rioja también ha confirmado estos hechos. Al parecer, y según información a la que ha tenido acceso Europa Press, los jóvenes se pudieron precipitar de una obra de un edificio en construcción, lugar al que accedieron sin que se sepan las causas.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que el suceso se ha producido a primera hora de la madrugada, en un edificio en construcción situado en la zona logroñesa de Cascajos y contra cuyas vallas de protección, al parecer, se empotró una furgoneta.
Unos ciudadanos avisaron a la Policía Nacional para indicar que había personas en el interior de la obra, que está vallada y dispone de cámaras de seguridad.
Los agentes, al llegar al lugar del suceso, encontraron los cadáveres de ambos jóvenes en la acera donde se construye el edificio, cuyos cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las autopsias.
La Jefatura Superior de Policía en La Rioja ha señalado a EFE que, por ahora, no ofrecerá más datos sobre esta investigación.
