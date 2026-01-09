SUCESOS
Una explosión de gas en Carabanchel (Madrid) se lleva medio edificio y deja un muerto y tres heridos graves
Las primeras informaciones apuntan también a varios heridos en la deflagración
Héctor González / Rafa Sardiña
Un ruido atronador ha desgarrado este viernes por la tarde el aire de Carabanchel (Madrid). Una fuerte explosión de gas en el interior de una vivienda ubicada en el número 32 de la calle Azcoitia ha provocado la muerte de una persona y dejado a otras tres heridas de gravedad, según ha informado Emergencias de Madrid.
Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, sanitarios de Samur-Protección Civil y efectivos de la Policía Municipal y la Policía Nacional. Los tres heridos han sido rescatados de entre los escombros y evacuados a distintos hospitales de Madrid en estado muy grave.
La deflagración ha ocasionado el derrumbe del tejado y parte de la fachada sobre la cuarta planta, además de que varios restos y cascotes salgan proyectados hacia la calle de debajo y los coches aparcados en ella. Alertados por el fortísuimo estruendo, los vecinos se han acercado a la zona mientras los agentes trabajaban para acordonar el perímetro.
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Sadeco incorpora de forma definitiva a 176 peones limpiadores como personal indefinido
- Más frío y paraguas a mano en Córdoba: la Aemet advierte de que el termómetro seguirá 'jugando' con los 0 grados
- Más de 4.000 propietarios deberán justificar en febrero sus alquileres de corta duración
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Renfe lanza los 'Superprecios' para viajar desde Córdoba desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y larga distancia
- Vivir en la antigua sede de la UGT en Córdoba, un escenario de 'Walking Dead': 'No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie