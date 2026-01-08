Aparatoso accidente en el Sector Sur: un coche derriba un árbol y causa daños en un edificio

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido este jueves en Córdoba ha obligado a una intensa intervención de los bomberos. El suceso ha tenido lugar en la calle Loja, en el Sector Sur, en torno a las 19.30 horas, cuando un vehículo perdió el control y terminó empotrado contra un árbol y la fachada de un edificio.

La violencia del impacto provocó que el árbol se viniera abajo, lo que hizo necesaria la actuación de los bomberos para cortarlo y retirarlo de la vía. Además, en el inmueble afectado se desprendieron cascotes que también tuvieron que ser retirados para garantizar la seguridad. El accidente, según fuentes del servicio de bomberos, ha dejado varias personas heridas.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento permanecieron trabajando en la zona durante más de una hora y media, entre las 19.30 y las 21.00 horas, para restablecer la normalidad.

Dos atrapados en ascensores y un incendio

La tarde ha dejado, además, otras intervenciones para los bomberos en distintos puntos de la capital. En concreto, tuvieron que rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en ascensores y sofocar un incendio originado en una chimenea en la zona de Electromecánicas. En estos tres últimos incidentes no se registraron daños personales.