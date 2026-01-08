Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antigua sede UGTTrabajar al fríoRobo Virgen de la OVPOAlquiler turísticoPizzaioloSadecoEl tiempo
instagramlinkedin

Sucesos

Aparatoso accidente en el Sector Sur: un coche derriba un árbol y causa daños en un edificio

La violencia del impacto provocó que varias personas resultaran heridas, que el árbol se viniera abajo y que se desprendieran cascotes

Un efectivo de los bomberos, en una imagen de archivo.

Un efectivo de los bomberos, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido este jueves en Córdoba ha obligado a una intensa intervención de los bomberos. El suceso ha tenido lugar en la calle Loja, en el Sector Sur, en torno a las 19.30 horas, cuando un vehículo perdió el control y terminó empotrado contra un árbol y la fachada de un edificio.

La violencia del impacto provocó que el árbol se viniera abajo, lo que hizo necesaria la actuación de los bomberos para cortarlo y retirarlo de la vía. Además, en el inmueble afectado se desprendieron cascotes que también tuvieron que ser retirados para garantizar la seguridad. El accidente, según fuentes del servicio de bomberos, ha dejado varias personas heridas.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento permanecieron trabajando en la zona durante más de una hora y media, entre las 19.30 y las 21.00 horas, para restablecer la normalidad.

Dos atrapados en ascensores y un incendio

La tarde ha dejado, además, otras intervenciones para los bomberos en distintos puntos de la capital. En concreto, tuvieron que rescatar a dos personas que habían quedado atrapadas en ascensores y sofocar un incendio originado en una chimenea en la zona de Electromecánicas. En estos tres últimos incidentes no se registraron daños personales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents