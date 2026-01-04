Violencia machista
Detienen a la expareja de la mujer hallada muerta en Jaén
El cuerpo presentaba heridas de arma blanca
Se trataría del primer caso de violencia de género de 2026
EFE
La Guardia Civil ha detenido esta noche a la expareja de la mujer de 38 años cuyo cuerpo sin vida ha aparecido esta tarde en un paraje cercano a la localidad de Quesada (Jaén). Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE la detención de este hombre, que fue llamado a declarar ante la Guardia Civil poco después de encontrarse el cadáver.
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha indicado que se está investigando este caso como un posible asesinato por presunta violencia machista, que sería el primero del año en España.
Según ha avanzado el diario Ideal y han confirmado a EFE fuentes municipales, el hallazgo de la mujer se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo en el paraje de Los Molinos y el cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca.
El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas, activándose un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se están recabando datos ante un posible asesinato por presunta violencia machista. “Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.
El Ayuntamiento de Quesada ha convocado para este lunes, a las 12 del mediodía, una concentración y un minuto de silencio por este deceso.
