Sucesos
A prisión por asesinato el detenido por el incendio que mató a una joven de 25 años en Alicante
El arrestado, que ha comparecido en el juzgado de guardia de Elche, tiene cerca de medio centenar de antecedentes con la Guardia Civil. El herido grave, pareja de la víctima, sigue en la UCI tras el fuego que afectó a varios pisos en Crevillent
P. Cerrada
La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, antiguo Juzgado de Instrucción número 4, ha acordado este jueves la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el español de 44 años detenido por causar el incendio de su vivienda que mató a una joven de 25 años que vivía en el piso superior y provocó lesiones graves a la pareja de la víctima, de 33 años, que sigue ingresado en la UCI del Hospital General ilicitano con pronóstico reservado.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han confirmado la decisión judicial de encarcelar al arrestado por la Guardia Civil y han precisado que el hombre queda investigado en una causa abierta por los delitos de incendio, asesinato y lesiones.
El ahora apresado salió el pasado enero de prisión y solo en la Guardia Civil le figuran cerca de medio centenar de antecedentes por diferentes delitos. Sus vecinos lamentaban "el año que nos ha dado" y, sobre todo, "que haya tenido que ocurrir una desgracia tremenda e irreparable para que nos hagan caso".
Intencionalidad
No ha trascendido si el detenido ha reconocido los hechos en su comparecencia, pero la calificación jurídica de asesinato y no de homicidio induce a pensar que la investigación realizada por la Guardia Civil descarta el homicidio imprudente y refleja la intencionalidad del ahora encarcelado. En ese sentido fueron las declaraciones realizadas a este diario por varios vecinos del mismo edificio y de inmuebles colindantes al del suceso. Todos coincidían en señalar por un lado las amenazas de muerte previas del apresado, drogodependiente y muy conflictivo.
Según los moradores de la zona, el presunto autor del fuego amenazó con quemarlos vivos. En un vídeo grabado por el joven que ha perdido a su pareja y está hospitalizado se puede escuchar claramente cómo el detenido les grita: "¡Lo vais a pagar muy caro!". Además de los testimonios, la Guardia Civil ha destinado a la investigación del caso a un grupo especialista en incendios, que también se ha apoyado en los análisis de los profesionales de los Bomberos.
Del cuartel a Elche
El vecino de Crevillent detenido tras el incendio provocado el pasado lunes por la tarde en un domicilio del inmueble de la plaza Al-Shafra ha sido trasladado a primera hora de la mañana de este día de Año Nuevo desde el cuartel crevillentino hasta la Ciudad de la Justicia en Elche. Allí se ha realizado una comparecencia en la que la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión y así lo ha acordado el juzgado de guardia.
Los vecinos del apresado afirmaron tras el suceso que era muy problemático y ya le habían denunciado más de 30 veces ante la Policía Local, quejas a las que hay que sumar 45 antecedentes con la Guardia Civil.
Duelo
En Crevillent, no sólo el Ayuntamiento decretó un día de luto oficial, izó a media asta la bandera municipal y suspendió una fiesta, las Campanadas Australianas, que se iban a celebrar al mediodía del día 31 en el mismo escenario donde a las cuatro de la tarde fue la misa funeral por la fallecida de 25 años. También el Club Atletismo Maratón tuvo el detalle de solicitar a los participantes en la San Silvestre Crevillentina que evitaran en la medida de lo posible los disfraces durante la carrera.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- El Ayuntamiento de Puente Genil estudia acudir a los tribunales para recurrir su exclusión definitiva de los fondos EDIL
- Adjudicada la esperada restauración de la ermita de la Aurora en Córdoba
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Dcoop compra la antigua factoría de Zumosol en Palma del Río para instalar su fábrica de zumo
- Ya es 2026: miles de cordobeses comparten las uvas desde Las Tendillas
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
- La Nochevieja se crece en Córdoba: último tardeo del año a pesar del frío