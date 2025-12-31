Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Mossos investigan el hallazgo de un hombre muerto en un saco de dormir en el centro de Barcelona

Pasadas las ocho horas de la mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas

Un vehículo de los Mossos.

Un vehículo de los Mossos. / Europa Press

EFE

Barcelona

Un hombre ha sido hallado muerto este miércoles dentro de un saco de dormir en el centro de Barcelona, suceso por el que los Mossos han abierto una investigación, han informado a EFE fuentes policiales.

Estas fuentes han explicado que, pasadas las ocho horas de esta mañana, los Mossos han sido alertados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de que ha aparecido un hombre muerto dentro de un saco de dormir, en la plaza Vila de Madrid, en el centro de Barcelona, cerca de la Rambla.

Los sanitarios habían acudido al lugar alertados después de que varias personas llamasen al teléfono de emergencias 112 de que había un cuerpo en la vía pública. Cuando los técnicos del SEM se han personados en el lugar, han comprobado que el hombre había fallecido.

Los Mossos tratan ahora de averiguar si la muerte del hombre ha sido natural, tras dormir en la calle con su saco, o si ha habido alguna causa no natural que haya provocado el fallecimiento.

