La mujer herida por el alud de Panticosa recibe el alta hospitalaria
La joven de 29 años fue rescatada por otros dos compañeros de expedición que resultaron ilesos
Redacción
La mujer de 29 años que fue trasladada al hospital San Jorge de Huesca con hipotermia y varios golpes producidos por el alud en el pico Tablato ha recibido el alta hospitalaria esta mañana. La joven fue rescatada en el día de ayer por otros dos compañeros de expedición que resultaron ilesos.
El alud que tuvo lugar este pasado lunes en el Pirineo aragonés se saldó con la vida de tres expertos montañeros que practicaban esquí en Panticosa, justo en la cara oeste del pico Tablato, donde una gran avalancha de nieve ha segado la vida del conocido pediatra Jorge García-Dihinx, de su mujer, Natalia Ramón, y de un irundarra de nombre Eneko Arrastua.
Dos compañeros de expedición, vecinos de Ordizia (Guipúzcoa), fueron los encargados de rescatar los cadáveres de dos de los fallecidos además de poner a salvo a la joven de 29 años que ha recibido el alta esta mañana. En el operativo participaron una quincena de especialistas de la Guardia Civil, quienes apoyados por dos ccanes hallarondespués el cadáver de la tercera víctima bajo la nieve a unos 2.400 metros de altitud.
- ¿Se adelantará la Cabalgata de Reyes de Córdoba este año? La previsión meteorológica pone en duda el paso de Melchor, Gaspar y Baltasar
- Los embalses de Córdoba registran en 2025 el mejor cierre de los últimos siete años
- La Casa del Kalifa vuelve a brillar en Córdoba
- Iván Ania se reencuentra con las viejas glorias del Oviedo antes de volver a los entrenamientos del Córdoba CF
- Córdoba se llena de magia, música y diversión para despedir el año
- Suspendido el espectáculo navideño de ballet aéreo en Córdoba debido a la lluvia
- Los opositores cordobeses competirán por más de 30.000 plazas en 2026
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero