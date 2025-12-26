SUCESOS
La Policía se ve obligada a disparar en dos ocasiones a un hombre que retenía a su madre con dos cuchillos en Madrid
Los hechos tuvieron lugar sobre las 09:20 de este viernes
La Policía Nacional ha detenido sobre las 09:20 de este viernes a un hombre de 44 años que tenía retenida a su madre en su vivienda en C/Gómez de Arteche en Carabanchel Alto (Madrid).
Los cuerpos policiales acudieron al lugar después de que recibieran la llamada de la propia madre, que logró comunicarse y pedir auxilio gracias a los servicios de teleasistencia.
El detenido presentó desde primer momento una actitud agresiva y peligrosa, y los agentes se vieron obligados a actuar, ya que el acusado se les abalanzó con dos cuchillos. Los agentes le dispararon en dos ocasiones que le impactaron al detenido en glúteo y pierna, sin afectarle a órganos vitales.
Cabe recalcar que el hijo tiene antecedentes y es consumidor habitual de drogas.
Posteriormente a los disparos los agentes le realizaron un torniquete con el que finalizaron la detención. El hombre ha sido detenido como presunto responsable de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar -tenía prohibido comunicarse con su madre- y atentado contra agente de la autoridad.
Tras lograr la detención, el SUMMA112 atendió y trasladó al hombre al hospital, que actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- El termómetro sigue bajando en Córdoba, pero ¿podemos guardar el paraguas?
- La 'Tardebuena' en Córdoba, en imágenes
- El pequeño milagro de la Navidad: un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera
- Un multitudinario concierto góspel cierra una Navidad con sabor a domingo en Córdoba
- Cambio de tendencia del turismo en Córdoba: la cifra de viajeros cae en los hoteles pero crece con fuerza en los apartamentos