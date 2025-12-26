La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero hallado bajo un coche en la carretera entre Adamuz y El Arenoso

La Guardia Civil investiga la muerte de un temporero cuyo cadáver fue encontrado bajo un coche en la carretera que une Adamuz con el pantano de El Arenoso, según han confirmado fuentes de la Benemérita a Diario CÓRDOBA y ha adelantado Cordópolis. De momento todas las hipótesis se mantienen abiertas y no se han producido detenciones relacionadas con estos hechos.

Cabe recordar que hace unos días este periódico informó del fallecimiento de un hombre de 59 años tras ser atropellado en la carretera A-3000, la vía que conecta Adamuz con el pantano del Arenoso, en el término municipal de Montoro, después de quedar atrapado bajo un vehículo. Por ahora, la Guardia Civil no ha confirmado si este atropello guarda relación con la investigación actualmente en curso.

La carretera donde se ha producido el atropello. / Córdoba

Segunda muerte de un temporero en dos meses

Se trata de la segunda muerte de un temporero en los últimos dos meses en el Alto Guadalquivir. El pasado 13 de noviembre, la Guardia Civil detuvo a un temporero por la muerte de otro trabajador, de 25 años de edad, tras recibir un disparo. Ambos eran inmigrantes y se encontraban trabajando en la campaña de la aceituna.

Según las mismas fuentes, ambos sucesos no guardan, en principio, ninguna relación. En aquel caso, del que apenas ha transcurrido un mes y medio, el instituto armado arrestó al acusado, de origen marroquí, y le intervino una carabina de pequeño calibre. La víctima fue evacuada al centro de salud de Adamuz, donde falleció poco después. El detenido pasó a disposición judicial y el juez decretó su libertad de forma provisional y con cargos, acusado de un delito de homicidio.