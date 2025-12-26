Evacuado en helicóptero un joven herido tras un accidente de tráfico entre Pedro Abad y Bujalance

Un varón de 21 años ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera CO-4102, en el kilómetro 8, en sentido Bujalance desde Pedro Abad, cerca de la aldea bujalanceña de Morente, en una vía secundaria que atraviesa campos de olivar y terrenos de cultivo y que se encuentra alejada de la autovía que pasa por el término municipal de Pedro Abad.

El siniestro se produjo sobre las 13.40 horas y, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, fue necesaria la intervención de agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil y de efectivos del parque de bomberos de Montoro, ya que los alertantes indicaban que el conductor se encontraba atrapado en el interior del vehículo, según la información facilitada por el servicio de Emergencias 112.

La CO-4102, que une Pedro Abad con Bujalance, donde se ha producido el accidente. / Córdoba

Evacuado en helicóptero

En el accidente no se han visto implicados otros vehículos y el turismo era ocupado únicamente por el conductor. Tras ser rescatado, el joven fue evacuado en helicóptero al Hospital Reina Sofía de Córdoba, bien por la gravedad de las lesiones o por la lejanía del lugar del accidente. El 112 no ha facilitado más detalles sobre su estado de salud.