Sucesos
Evacuado en helicóptero un joven herido tras un accidente de tráfico entre Pedro Abad y Bujalance
El siniestro ha tenido lugar en la CO-4102 este viernes a las 13.40 horas y, según los alertantes, el varón se encontraba atrapado
Un varón de 21 años ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera CO-4102, en el kilómetro 8, en sentido Bujalance desde Pedro Abad, cerca de la aldea bujalanceña de Morente, en una vía secundaria que atraviesa campos de olivar y terrenos de cultivo y que se encuentra alejada de la autovía que pasa por el término municipal de Pedro Abad.
El siniestro se produjo sobre las 13.40 horas y, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, fue necesaria la intervención de agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil y de efectivos del parque de bomberos de Montoro, ya que los alertantes indicaban que el conductor se encontraba atrapado en el interior del vehículo, según la información facilitada por el servicio de Emergencias 112.
Evacuado en helicóptero
En el accidente no se han visto implicados otros vehículos y el turismo era ocupado únicamente por el conductor. Tras ser rescatado, el joven fue evacuado en helicóptero al Hospital Reina Sofía de Córdoba, bien por la gravedad de las lesiones o por la lejanía del lugar del accidente. El 112 no ha facilitado más detalles sobre su estado de salud.
- El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará
- La gran transformación de la A-4 en Córdoba: la calzada se duplicará para aliviar el tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- La variante de la A-4 por Villafranca llegará hasta la futura Base Logística
- Una masa de aire siberiano y la lluvia marcan el fin de semana en Córdoba
- Priego de Córdoba, Santaella y Montilla se alzan con los premios del Concurso Provincial de Belenes
- El termómetro sigue bajando en Córdoba, pero ¿podemos guardar el paraguas?