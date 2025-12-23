Investigan a un sacerdote tras la denuncia de una mujer por supuesta agresión sexual en Granada

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada mantiene abierta una investigación contra un sacerdote tras la denuncia de una mujer por supuesta agresión sexual en el área metropolitana. El religioso, según ha informado el Arzobispado en un comunicado, ha mostrado en todo momento plena colaboración con la autoridad judicial, aportando su testimonio para "aclarar la verdad de los hechos".

Fuentes de la Guardia Civil por su parte han confirmado a Europa Press la denuncia previa y su posterior traslado a los juzgados de este asunto que, según adelanta este martes el diario Ideal, se remonta al pasado mayo cuando el denunciado habría hecho comentarios y gestos de índole sexual y vejatorios tras una misa conforme a la versión de la denunciante.

La autoridad investiga la presunta comisión de delitos de agresión sexual y amenazas concretamente por un hecho ocurrido el pasado 7 de mayo, según han concretado fuentes judiciales consultadas por Europa Press, las cuales han agregado que en esta causa aún no se ha tomado declaración a nadie, y que primero se siguió por un ilícito leve de amenazas. Sin embargo, tras un recurso, se acordó su tramitación por los dos mencionados, han detallado.

En su comunicado el Arzobispado de Granada ha puntualizado la plena colaboración con la investigación del religioso y ha puntualizado que el procedimiento, que ha incidido en que se ha llevado por la presunta comisión de un delito leve de amenazas, "continúa tramitándose ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, sin que exista resolución condenatoria firme ni ningún tipo de medida cautelar contra dicho sacerdote".

En fase de instrucción judicial, desde la archidiócesis se destaca sobre este caso "la necesidad de respetar la presunción de inocencia que consagra" la Constitución. Por último el Arzobispado ha apuntado que renueva su compromiso con "la verdad y protección de todas las personas y su confianza en la justicia".