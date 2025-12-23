Incendio en Bodegas Campos: los bomberos movilizan tres vehículos para sofocar el fuego originado en la cocina

Los bomberos de Córdoba han intervenido en la noche de este lunes, 23 de diciembre, en un incendio declarado en la cocina de Bodegas Campos, uno de los restaurantes más emblemáticos del casco histórico, situado en plena calle Lineros, a escasas horas de una de las jornadas con más actividad hostelera del año por las cenas navideñas.

El aviso se produjo a las 21.40 horas, cuando el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibió varias llamadas alertando del fuego, que también fueron trasladadas al servicio de Emergencias 112. Hasta el lugar se han desplazado un camión y dos vehículos ligeros de bomberos, además de efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y un equipo sanitario, un operativo que no pasa desapercibido en una zona muy concurrida de la capital.

Según ha informado el 112, los propios alertantes han informado de que no había heridos. Aún así, ha sido requerido un equipo de emergencias. Las primeras informaciones apuntan a que el incendio se ha originado en un horno de la cocina.

El suceso se produce en la antesala de la Nochebuena, en unas fechas especialmente intensas para la hostelería cordobesa, marcada por las celebraciones y las comidas y cenas de Navidad, que se celebran desde hace semanas.