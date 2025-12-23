Sucesos
Incendio en Bodegas Campos: los bomberos movilizan tres vehículos para sofocar el fuego originado en la cocina
Según el 112, los propios alertantes han trasladado que no hay heridos, aunque ha sido requerido un equipo de emergencias
Los bomberos de Córdoba han intervenido en la noche de este lunes, 23 de diciembre, en un incendio declarado en la cocina de Bodegas Campos, uno de los restaurantes más emblemáticos del casco histórico, situado en plena calle Lineros, a escasas horas de una de las jornadas con más actividad hostelera del año por las cenas navideñas.
El aviso se produjo a las 21.40 horas, cuando el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) recibió varias llamadas alertando del fuego, que también fueron trasladadas al servicio de Emergencias 112. Hasta el lugar se han desplazado un camión y dos vehículos ligeros de bomberos, además de efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y un equipo sanitario, un operativo que no pasa desapercibido en una zona muy concurrida de la capital.
Según ha informado el 112, los propios alertantes han informado de que no había heridos. Aún así, ha sido requerido un equipo de emergencias. Las primeras informaciones apuntan a que el incendio se ha originado en un horno de la cocina.
El suceso se produce en la antesala de la Nochebuena, en unas fechas especialmente intensas para la hostelería cordobesa, marcada por las celebraciones y las comidas y cenas de Navidad, que se celebran desde hace semanas.
- Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El tercer premio del Sorteo de Navidad toca en La Viñuela, Medina Azahara y Montilla
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- Los Salesianos de Córdoba abren una revisión de la intervención realizada en la imagen de María Auxiliadora
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- El Ayuntamiento de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025 con 213 plazas: estos son los puestos a cubrir
- Juan José Ferrer reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba: '25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate