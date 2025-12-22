La Policía Nacional detiene a un empresario de Lucena por explotar a extranjeros: trabajan sin papeles y dormían en la nave

La Policía Nacional ha detenido en Lucena a un empresario por la presunta autoría de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, al tener contratados a trabajadores extranjeros de manera irregular para la empresa de la que era titular. La investigación se inició cuando agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de que existía una nave industrial situada en Lucena en la que, presuntamente, había personas extranjeras trabajando, cuya situación administrativa en España no había sido regularizada, que dormían y trabajaban en dicha nave industrial.

Ante tales sospechas, se llevó a cabo un dispositivo de vigilancia en la nave en cuestión, que les permitió observar cómo en la nave pernoctaban varias personas de origen extranjero. Además, comprobaron que desde primera hora de la mañana comenzaba un trasiego de vehículos comerciales y personas de origen extranjero de diferentes nacionalidades, que junto a un gran número de trabajadores, se dedicaban a la manipulación y transporte de material informático.

Inspección

Por ello, a finales de noviembre, agentes de la Policía Nacional en Córdoba y en Lucena-Cabra, realizaron una inspección en la nave, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el marco del convenio de lucha contra el empleo irregular, el fraude a la Seguridad Social y la identificación de posibles víctimas de trata de seres humanos para su explotación laboral. Fruto de la misma, se identificaron a más de 20 trabajadores, de los cuales alguno no tenía regularizada su situación administrativa en España.

Además, durante el transcurso de la intervención policial, se hallaron dentro de la nave industrial unos habitáculos tipo oficinas, que se estarían usando como habitaciones, en las que había camas, diversos efectos personales y de aseo, así como una zona de elaboración de comidas “fabricada con trozos de madera y palets”, apreciándose igualmente que hacían uso de un cuarto de baño que no disponía de agua caliente, evidenciándose unas condiciones de habitabilidad deficientes.

Realizadas las gestiones pertinentes, los investigadores localizaron al empleador de los mismos, quien fue detenido por la presunta autoría de un delito de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.