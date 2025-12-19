En Lorca
Detenido por matar a cuchilladas a su compañero de piso en Murcia
El sospechoso, que atacó a la víctima en una pelea en la casa que compartían en Lorca, pasará este sábado a disposición judicial por homicidio
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por matar a cuchilladas a su compañero de piso en Lorca (Murcia).
El hallazgo del cuerpo tuvo lugar el miércoles por la tarde, en un domicilio ubicado en el barrio de los Ángeles de la Ciudad del Sol.
Sobre las ocho menos veinte de la tarde, miembros de la Policía Nacional avisaron para que se desplazasen a la casa sanitarios, que solo pudieron certificar el deceso.
Cuando los agentes llegaron a la vivienda escenario del crimen, el presunto autor del mismo ya no estaba ahí. El sospechoso, que atacó a la víctima en una pelea en la casa que compartían, huyó tras perpetrar el ataque letal. No obstante, estaba plenamente identificado.
El sujeto logró escapar y fue detenido horas después en el municipio de Murcia. Pasará este sábado a disposición judicial en la Ciudad del Sol como presunto autor de un delito de homicidio. Del Juzgado de Guardia pasará, previsiblemente, al penal de Sangonera, al quedar acreditado el riesgo de fuga, puesto que ya trató de huir tras el suceso.
Los restos mortales del finado fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia confirme la causa del óbito. Una primera inspección ocular reveló que presentaba lesiones por arma blanca.
Los investigadores creen que no se trató de un crimen planificado, sino fruto de la riña que se desató en el domicilio, por un motivo que no ha trascendido.
