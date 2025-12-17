Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer apuñalada en una vivienda de Madrid

La víctima se encontraba "prácticamente exsanguinada" a la llegada de los servicios de emergencias, que solo han podido certificar su muerte

Policía y personal de Emergencias, en el lugar de los hechos.

Policía y personal de Emergencias, en el lugar de los hechos. / EP

EP

Madrid

Una mujer de 49 años ha muerto en la madrugada de este miércoles en Madrid por múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, según ha confirmado SAMUR - Protección Civil e informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar sobre las 00:45 horas en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán. Por el momento, la Policía Nacional está investigando lo ocurrido, con la colaboración de la Policía Municipal.

El supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, ha explicado que a la llegada de la Policía, la primera en personarse, la víctima "se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria", tras lo que los agentes han iniciado maniobras de reanimación. Con todo, estaba "prácticamente exsanguinada", según ha indicado, y, tras media hora de intentos, el servicio ha certificado su muerte.

