Sucesos
Rescate en el Guadalquivir en Córdoba: los bomberos salvan a una perra que llevaba cuatro días desaparecida
La intervención ha tenido lugar en la zona de Torres Cabrera
Los bomberos de Córdoba han llevado a cabo una operación que terminado con final feliz. Tras cuatro días desaparecida, los especialistas han conseguido rescatar a una perra en una zona de difícil acceso en el río Guadalquivir.
Según han informado los bomberos, esta intervención ha tenido lugar en la zona de Torres Cabrera, junto al río. Tal como se aprecia en las imágenes, el animal se encontraba en un paraje complicado, más aún debido a las últimas lluvias.
Por el momento se desconocen más detalles sobre la operación, aunque en uno de los vídeos facilitados por los bomberos se escucha decir a uno de los especialistas que la perrita rescatada estaba sorda y ciega.
