Sucesos
Falsos alquileres en Córdoba: detenido un estafador que engañó a ocho víctimas y se apropió de más de 6.000 euros
El acusado se hacía con el dinero por adelantado de los estafados por una vivienda o una habitación que después no entregaba
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre acusado de formar parte de un entramado delictivo dedicado a ofrecer falsos alquileres de viviendas y habitaciones mediante anuncios en internet y portales inmobiliarios. La operación se ha desarrollado tras acumularse numerosas denuncias de víctimas que nunca llegaron a disponer del alojamiento por el que habían pagado.
Según la investigación, los afectados eran, en muchos casos, personas procedentes de otras localidades o recién llegadas a Córdoba para cursar estudios o iniciar un nuevo empleo. Todas ellas abonaban por adelantado distintas cantidades en concepto de fianza, reserva o gastos de intermediación, pero jamás recibían las llaves de la vivienda comprometida.
Anuncios atractivos y pagos anticipados
Los agentes han identificado un modus operandi común: el detenido publicaba anuncios atractivos en portales inmobiliarios y se hacía pasar por un intermediario de varias agencias, lo que generaba confianza en las víctimas. Una vez cerrado el supuesto acuerdo de alquiler, solicitaba transferencias para “asegurar” la habitación.
Cuando las víctimas llegaban a Córdoba para visitar la vivienda, el investigado alegaba que ya no estaba disponible y les ofrecía otra habitación en un inmueble distinto. Sin embargo, esa alternativa presentaba condiciones insalubres y deplorables, lo que llevaba a las víctimas a rechazarla y reclamar su dinero. El falso agente se negaba entonces a devolverlo, asegurando que era la propia víctima quien había decidido no alquilar.
Más de 6.000 euros estafados
La investigación ha permitido vincular al menos ocho denuncias con el mismo patrón delictivo, con un perjuicio económico que supera los 6.000 euros para el conjunto de afectados.
Tras varias gestiones, la Policía Nacional logró localizar y detener al presunto autor, que ya ha sido puesto a disposición judicial acusado de un delito continuado de estafa.
- El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
- Del cheque bebé al cierre de El Arcángel: así progresa la hoja de ruta anunciada por Bellido en el debate de la ciudad 2024
- Insultos racistas, un atropello y patadas en la cabeza en una violenta agresión en Ciudad Jardín
- Córdoba vive un puente de diciembre 'extraño' con menos éxito en la capital y lleno en el turismo rural
- El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
- Córdoba no guarda el paraguas: la Aemet ya pronostica las próximas lluvias, y serán inminentes
- La empresa pública Casa 47 inicia su actividad con un centenar de viviendas en Córdoba
- La Primitiva deja un premio de casi 700.000 euros en Córdoba