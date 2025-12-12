Falsos alquileres en Córdoba: detenido un estafador que engañó a ocho víctimas y se apropió de más de 6.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre acusado de formar parte de un entramado delictivo dedicado a ofrecer falsos alquileres de viviendas y habitaciones mediante anuncios en internet y portales inmobiliarios. La operación se ha desarrollado tras acumularse numerosas denuncias de víctimas que nunca llegaron a disponer del alojamiento por el que habían pagado.

Según la investigación, los afectados eran, en muchos casos, personas procedentes de otras localidades o recién llegadas a Córdoba para cursar estudios o iniciar un nuevo empleo. Todas ellas abonaban por adelantado distintas cantidades en concepto de fianza, reserva o gastos de intermediación, pero jamás recibían las llaves de la vivienda comprometida.

Anuncios atractivos y pagos anticipados

Los agentes han identificado un modus operandi común: el detenido publicaba anuncios atractivos en portales inmobiliarios y se hacía pasar por un intermediario de varias agencias, lo que generaba confianza en las víctimas. Una vez cerrado el supuesto acuerdo de alquiler, solicitaba transferencias para “asegurar” la habitación.

Cuando las víctimas llegaban a Córdoba para visitar la vivienda, el investigado alegaba que ya no estaba disponible y les ofrecía otra habitación en un inmueble distinto. Sin embargo, esa alternativa presentaba condiciones insalubres y deplorables, lo que llevaba a las víctimas a rechazarla y reclamar su dinero. El falso agente se negaba entonces a devolverlo, asegurando que era la propia víctima quien había decidido no alquilar.

Más de 6.000 euros estafados

La investigación ha permitido vincular al menos ocho denuncias con el mismo patrón delictivo, con un perjuicio económico que supera los 6.000 euros para el conjunto de afectados.

Tras varias gestiones, la Policía Nacional logró localizar y detener al presunto autor, que ya ha sido puesto a disposición judicial acusado de un delito continuado de estafa.