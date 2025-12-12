Un camionero investigado por conducir ebrio tras volcar en la N-420 cerca de Cardeña y provocar una colisión

Un accidente registrado el pasado 17 de noviembre en la carretera N-420, cerca de la localidad de Cardeña, provocó el corte total de la vía durante varias horas después de que un vehículo articulado volcara y quedara atravesado en la calzada. El siniestro se produjo cuando el conductor, que circulaba en dirección a Montoro, perdió el control del camión, se salió de la vía y terminó volcando. Posteriormente, otro vehículo colisionó contra el camión inmovilizado.

Según informó la Guardia Civil, tras el siniestro se practicaron al conductor las pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado de 0,70 mg/l en aire espirado, casi el triple del límite permitido. A solicitud del propio implicado, se realizó además un análisis de contraste en sangre en un centro médico, cuyo resultado confirmó la tasa detectada inicialmente.

Ante estos hechos, el conductor ha sido investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de entre 1 y 4 años.