Un detenido y un investigado en Bujalance por cinco robos en explotaciones agrarias del municipio

La Guardia Civil ha detenido en Bujalance a un vecino de la localidad e investigado a otro, ambos con amplios antecedentes policiales, por su presunta implicación en cinco robos con fuerza cometidos en explotaciones agrícolas del municipio.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando varios propietarios denunciaron en el puesto de la Guardia Civil de Bujalance la sustracción de maquinaria preparada para el inminente inicio de la campaña olivarera. Entre el material robado figuraban vibros, sopladoras, bombas de agua, hidrolimpiadoras, herramientas y otros utensilios de trabajo.

La investigación quedó en manos de uno de los equipos Roca de la Comandancia de Córdoba. El análisis de la información recabada llevó a los agentes a sospechar que parte de la maquinaria podría encontrarse oculta en varias naves del municipio. Tras localizar los inmuebles y registrar su interior, los guardias civiles hallaron numeroso material sustraído, además de unos 2.000 kilos de legumbres almacenadas en sacos. Todo ello fue intervenido y, posteriormente, entregado a sus propietarios una vez verificada su procedencia. El valor total recuperado asciende a unos 10.000 euros.

Con las pruebas obtenidas, los investigadores identificaron a los dos presuntos responsables. Un dispositivo de localización permitió detener a uno de ellos e investigar al otro como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza. El detenido, el investigado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.