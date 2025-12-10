Una policía fuera de servicio frustra un robo que acaba con tres mujeres detenidas en pleno centro de Córdoba

Era media tarde del 8 de diciembre, festivo, y el centro de Córdoba respiraba ese ambiente frenético propio de la fecha: calles llenas, bolsas en las manos, compras navideñas. Entre la multitud, una agente de la Policía Nacional que disfrutaba de su día libre notó entre el bullicio a cuatro mujeres que salían de una tienda con más prisa de lo normal. Cargadas de prendas, todavía con las perchas, no dejaban de mirar atrás. Una huida a cámara lenta.

La acción de la escena aumenta cuando, segundos después, dos dependientas irrumpen en la calle, persiguiéndolas y señalando que se habían llevado las prendas sin pagar. Era la confirmación de la sospecha. La agente fuera de servicio no dudó en iniciar una la persecución mientras avisaba al 091 para pedir apoyo.

La ciudad, en modo navideño… y en alerta

Coincidiendo con el inicio de la campaña de compras de Navidad, la Policía Nacional había reforzado el Plan Comercio Seguro en Córdoba: cerca de 250 agentes desplegados para garantizar que estas semanas de regalos no se convirtieran en semanas de incidentes.

Ese refuerzo ha sido clave en este caso. Una patrulla cercana recibió el aviso y comenzó a peinar las calles en cuestión de minutos. La coordinación funcionó: localizaron a las sospechosas y procedieron a detener a tres de ellas por un presunto delito de hurto.

Durante la huida habían abandonado las prendas sustraídas, valoradas en más de 500 euros, que finalmente fueron recuperadas en su totalidad.