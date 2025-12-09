Varios bañistas son desalojados de una piscina natural de Tenerife horas después de la tragedia mortal

Ayer se reanudó sin éxito el dispositivo de búsqueda del varón desaparecido el pasado domingo por la tarde en Isla Cangrejo, en la costa de Santiago del Teide. Horas antes se confirmó que la mujer que fue evacuada en estado crítico a la Candelaria ya formaba parte de las víctimas mortales causadas por un golpe de mar que impactó contra la piscina natural de Los Gigantes.

Desde primeras horas del lunes se activaron recursos de la Guardia Civil, Policía Local y efectivos de Protección Civil. Un helicóptero del Gobierno de Canarias sobrevoló el lugar muy temprano, pero un aviso procedente de la sala operativa del 1-1-2 que indicaba que dos submarinistas se encontraban en apuros en Arico precipitó su marcha de un perímetro en el que un pescador ya se había saltado el vallado para hacer unos lances sobre unas rocas próximas al punto en el que se produjo el suceso mortal.

Varios servicios en la zona

No fue la única vez que ayer los funcionarios policiales tuvieron que sacar de ese punto a personas que se saltaron los carteles de prohibido el paso o forzaron un acceso que estaba cerrado con unas vallas de plástico de color amarillo. «Esto es el pan nuestro de cada día», comenta un vecino de una zona que el Ayuntamiento tiene catalogada como de riesgo. «Aunque esta vez la situación de prealerta no afectaba de lleno a esta vertiente decidimos desde el pasado fin de semana cortar el paso a los bañistas», reconoce el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, sobre un asunto que es de «máxima preocupación». Y es que por «mucho que vayamos allí a sacar a bañistas [en su gran mayoría extranjeros], por las multas que se imponen y los letreros que hay en la zona que no recomiendan el baño en situaciones difíciles, siempre hay gente que se salta las normas». El domingo por la tarde, alrededor de las cuatro y media, en la piscina natural de Isla Cangrejo (Crab Island) se habían reunido en torno a unas dos docenas de personas.

Entre diez y doce fueron arrastradas fuera del cubo natural y otras se pudieron refugiar en una zona de rocas hasta la llegada de los equipos de emergencias: algunas de las que no sufrieron heridas salieron corriendo y dejaron atrás sus pertenencias. En ese momento se dio el aviso a la sala del 1-1-2 para que se movilizaran todos los medios disponibles: hasta tres helicópteros sobrevolaron este enclave, mientras unos socorristas que prestan servicio para el Ayuntamiento empezaron a sacar a bañistas del agua [uno de los rescatadores, con muchos años de experiencia, tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario tras recibir un fuerte impacto en la espalda].

Todos eran extranjeros

Los cuatro fallecidos y el desaparecido son extranjeros [los recursos policiales recuperaron documentos rumanos] y se encontraban de vacaciones en la Isla, pero hasta bien entrada la mañana de ayer no se había averiguado el sitio en el que se hospedaban algunos de ellos. «La gran mayoría de los accidentes que ocurren en este punto afecta a extranjeros, la gente de aquí no se mete en el agua cuando las condiciones son malas», incide Navarro incrédulo ante las noticias de que ayer la Policía Local había ido en varias ocasiones a sacar a bañistas o pescadores de la zona en la que tuvo lugar la tragedia.

De las tareas que se planificaron a lo largo de la jornada sólo se sabe que una lancha de la Guardia Civil estuvo explorando durante la mañana el litoral muy pegada a la costa, pero por la tarde las condiciones del mar se volvieron a complicar y tuvo que modificar su área de búsqueda. «Todo parece indicar que el cuerpo se ha quedado atrapado en algún punto y en los próximos días, cuando las mareas recuperen la normalidad, podría ser arrastrado en dirección a la punta de Teno», comenta un vecino que conoce bien el comportamiento de las corrientes marinas.

No fue el caso del domingo, pero no es la primera vez que los policías locales o socorristas de Santiago del Teide son agredidos física o verbalmente [en ocasiones con escupitajos] cuando acuden a este o otros puntos próximos (El Tancón) a auxiliar a un turista en peligro o, simplemente, a informarle de que no puede estar allí porque su seguridad está en riesgo y, por lo tanto, están cometiendo una imprudencia.