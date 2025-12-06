Investigación
Detenido un joven de 24 años como presunto autor de la muerte de su padre en Madrid
El progenitor, de 59 años, falleció ayer en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas tras ser agredido con un arma blanca
EFE
Un joven de 24 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su padre, que falleció ayer en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, ha informado a EFE este sábado fuentes de la Policía Nacional.
El joven, con un posible trastorno psiquiátrico, ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio y el caso ha quedado a cargo del grupo 5 de homicidios de la Policía Nacional.
El hombre de 59 años resultó muerto a última hora de la tarde de ayer al ser agredido con un arma blanca cuando se encontraba en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas.
Según fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el centro coordinador recibió sobre las 20:20 horas varias llamadas alertando de la agresión.
A su llegada, las asistencias del SUMMA 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre, que presentaba varias heridas incisas.
