Baleares
En estado crítico un hombre tras ser apuñalado en Ibiza
La víctima ingresa en la UCI del Hospital Can Misses
Redacción
Un hombre de 42 años y de nacionalidad italiana ha ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses tras sufrir una agresión con arma blanca, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera que, por el momento, carece de más datos sobre el suceso.
La agresión tuvo lugar la noche del viernes 5 de diciembre, y la víctima fue trasladada por una unidad del SAMU061, que le asistió de urgencia antes de su llegada al centro hospitalario. El ingreso se produjo a las 22.20 horas.
El paciente permanece en estado crítico, y continúa recibiendo atención intensiva. No han trascendido, por el momento, más detalles sobre las circunstancias de la agresión, aunque, al parecer, el presunto agresor es un residente en Santa Eulària y el apuñalamiento se habría producido en una vivienda del centro de la localidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,9 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- Vimcorsa sorteará a partir de 2026 cerca de 1.000 viviendas de VPO
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Estos son los requisitos para acceder a una VPO en Córdoba en estos momentos
- Córdoba se sumerge en el Antiguo Egipto: estas son las primeras impresiones de la muestra inmersiva
- Palma Plaza abre sus puertas como 'referente comarcal' y 'complemento al comercio local
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer