Detienen a uno de los presuntos implicados en el secuestro del alunicero conocido como Niño Juan

Un mes después del espectacular secuestro que conmocionó Carabanchel la madrugada del pasado Halloween, cuando tres coches de alta gama raptaron en plena calle y en medio de un tiroteo al alunicero conocido como Niño Juan, la Policía Nacional detuvo anoche en Madrid a uno de los presuntos implicados.

El arrestado, identificado como Juanjo El Morros, cuenta con múltiples antecedentes policiales, según han informado fuentes de la investigación. Los agentes le sitúan en el entorno de la banda de Gordillo y lo relacionan directamente con el rapto que mantuvo en vilo a los vecinos del barrio.

El secuestro tuvo lugar en la noche de Halloween, el 31 de octubre, cuando tres vehículos embistieron y tirotearon el coche en el que viajaba el Niño Juan , para obligarle a detenerse. Tras interceptar el vehículo, varios individuos armados lo sacaron a la fuerza del turismo y se lo llevaron, dándose a la fuga a toda velocidad.

El violento ataque, que según testigos presenciales duró menos de cinco minutos, desató escenas de pánico en la calle Antonio López, una vía muy concurrida próxima a Madrid Río. Según el relato de testigos presenciales, algunos vecinos se tiraron al suelo para evitar el impacto de posibles balas perdidas, y al menos una mujer tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad.

El Niño Juan apareció dos días después, el 2 de noviembre con claros signos de haber sufrido una brutal paliza, después de haber permanecido retenido desde la noche del secuestro. Desde el inicio, la principal hipótesis con la que ha trabajado la Policía es la de un ajuste de cuentas relacionado con las actividades delictivas de Gordillo, sin descartar otras motivaciones.

Juan María Gordillo, su nombre real, es considerado el alunicero "más peligroso" de España. Acumula más de 120 detenciones a sus 38 años de edad. A este vecino del distrito madrileño de Usera se le atribuyen 50 asaltos a camiones de mercancías y robos en naves. Entre los más cuantiosos, se cree que es el responsable del robo de un cargamento de teléfonos móviles en Torrejón de Ardoz, valorado en 1,3 millones de euros.