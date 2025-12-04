Investigado un hombre por caza furtiva de aves protegidas cerca de Santa Cruz en Córdoba

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 59 años, vecino de una localidad cercana, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por la captura ilegal de aves fringílidas en una zona próxima a Santa Cruz, en Córdoba.

El caso se inició después de que los agentes detectaran posibles actividades de caza furtiva en un paraje situado junto a un arroyo, un área de paso habitual para este tipo de aves. Ante las sospechas, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) estableció un dispositivo de vigilancia que permitió sorprender al sospechoso mientras manipulaba artes prohibidas.

Según informó la Guardia Civil, el hombre tenía instaladas tres redes japonesas de gran tamaño, ocultas entre la vegetación, con las que capturaba aves de manera masiva y no selectiva. En el lugar se localizaron 42 ejemplares de distintas especies protegidas, 26 de ellos ya muertos. Las aves que permanecían con vida fueron liberadas por los agentes.

Entre las especies encontradas había jilgueros, verdecillos, verderones comunes, papamoscas grises y pinzones vulgares, todas ellas incluidas en el listado de aves cuya captura está prohibida. El sospechoso, según las investigaciones, sacrificaba a los ejemplares que no eran jilgueros, mientras que estos últimos eran guardados en una jaula oculta en las inmediaciones.

Los agentes intervinieron cuatro redes ilegales y otros útiles empleados para la caza. Las diligencias y el investigado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.