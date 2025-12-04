Investigación
Detienen al jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación contra el tráfico de drogas
EFE
Valladolid
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid ha sido detenido este jueves en una operación desarrollada por el departamento de Asuntos Internos de Madrid, han informado a EFE fuentes próximas al caso.
El operativo dispuesto ha abarcado, además, el precinto de parte de algunas zonas de la Comisaría de Delicias de Valladolid en la que trabaja el arrestado.
Asuntos Internos está también tomando declaración a otros policías como testigos dentro del dispositivo establecido, al parecer relacionado con el trafico de drogas, sin que por el momento hayan trascendido más detalles acerca de una operación que continúa abierta.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- ¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono
- India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- El restaurante de Córdoba que presume de raciones gigantes: “La comida es de mucha cantidad”
- Emacsa inicia las obras de mejora y naturalización de las fuentes del Jardín de los Poetas de Córdoba