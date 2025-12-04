Investigación
Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería
El cadáver del pequeño fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha
EFE
Sevilla
Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.
Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.
Las fuentes próximas a la investigación han añadido que la madre del menor y su actual pareja son las dos personas detenidas.
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Abre un nuevo local de patatas fritas artesanales en el centro de Córdoba: “Riquísimo”
- India Martínez entrega a Córdoba 'su mejor regalo' en el encendido del alumbrado navideño
- El restaurante de Córdoba que presume de raciones gigantes: “La comida es de mucha cantidad”
- Emacsa inicia las obras de mejora y naturalización de las fuentes del Jardín de los Poetas de Córdoba
- Córdoba amanece mojada a la espera de un segundo del tren de borrascas: esta es la previsión de la Aemet
- La Junta plantea que el cercanías pare en todos los municipios entre Posadas y Villa del Río