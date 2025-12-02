Sucesos
La Policía Nacional interviene más de 400 kilos de hachís y detiene a tres personas tras perseguir a una furgoneta desde Córdoba
El vehículo fue interceptado en Valdepeñas (Ciudad Real) con doce fardos ocultos en el maletero
La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas tras interceptar una furgoneta en la autovía A-4, a la altura de Valdepeñas (Ciudad Real). En el interior del vehículo se localizaron doce fardos de hachís ocultos en el maletero, que arrojaron un peso de más de 400 kilogramos.
Los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia, en el que los agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba, detectaron una furgoneta que les resultó sospechosa, circulando por la A-4 en dirección a Madrid, lo que motivó la activación de un dispositivo de seguimiento. Instantes después, localizaron un segundo vehículo realizando funciones de escolta y seguridad al primero.
Fuga y persecución a pie
En el transcurso de la intervención, se solicitó la colaboración de unidades de la Policía que permitió interceptar el vehículo en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real). Los ocupantes, ante la presencia policial, emprendieron la huida tras ignorar las indicaciones policiales, incluso uno de ellos inició la fuga a pie.
Como resultado de la operación, se intervinieron los doce fardos de hachís ocultos en el maletero del vehículo. Los agentes procedieron a la detención de los tres ocupantes de los vehículos por su participación en un delito de tráfico de drogas, quienes por decreto de la autoridad judicial, se encuentra en prisión provisional.
