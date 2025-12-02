Detenido un suplantador que hacía exámenes de conducir: se le buscaba en Córdoba y otras cuatro provincias

La Guardia Civil ha detenido en Cáceres a un hombre de 45 años que se presentó al examen teórico de conducir utilizando el DNI de otra persona. El arrestado, que trató de realizar la prueba en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres haciéndose pasar por el verdadero aspirante, tenía en vigor cinco órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación, una de ellas emitida por un juzgado de Córdoba.

La intervención fue realizada por agentes de la Unidad de Investigación y Análisis de Tráfico (UNIS-GIAT) del Subsector de Tráfico de Cáceres, dentro de su colaboración habitual con la Dirección General de Tráfico (DGT). Durante la verificación de identidad, los agentes detectaron que el documento presentado no correspondía con el individuo examinado.

La investigación permitió además relacionar al detenido con un caso similar ocurrido el pasado septiembre en Alzira (Valencia), donde también habría suplantado a otra persona para presentarse a un examen de conducir, hecho por el que también era buscado.

Además del delito de falsedad documental por el que fue arrestado en Cáceres, el hombre acumulaba requisitorias dictadas por juzgados de Murcia, Puertollano, Ávila, Alcalá de Henares y Córdoba, todas vinculadas a delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental.

La Guardia Civil ha advertido del riesgo que estas prácticas suponen para la seguridad vial, al posibilitar la obtención de permisos de conducir sin los conocimientos necesarios para manejar vehículos a motor y ciclomotores.