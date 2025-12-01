Galicia
El joven que apuñaló a otro en Santiago queda en libertad tras entregarse en el juzgado de guardia
Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la estatua de Dos Marías tras una discusión entre ambos, que, aparentemente, no "tenían relación" ni tampoco antecedentes
Arturo Reboyras
El joven que presuntamente apuñaló a otro en Santiago de Compostela el pasado 22 de noviembre se ha entregado voluntariamente en el juzgado de guardia. Aunque en el momento del suceso decidió huir, lo cual pueso en marcha un operativo policial para su identificación, localización y captura, el sospechoso optó finalmente por personarse voluntariamente ante la autoridad judicial.
Así, se ha personado en los juzgados y ha prestado declaración ante la titular del juzgado de guardia, que tras escuchar su relato de los hechos decidió dejarle en libertad con cargos. Así lo han confirmado fuentes policiales. Tal y como avanzó El Correo Gallego, el apuñalamiento tuvo lugar en las inmediaciones de la estatua de Dos Marías tras una discusión entre ambos jóvenes, que, aparentemente, no "tenían relación" ni tampoco antecedentes. "El herido se metió o molestó a la novia del autor del apuñalamiento, y se inició una pelea entre ambos, y en el transcurso de la reyerta el agresor sacó un arma blanca y le propinó dos puñaladas", añadieron fuentes policiales.
Hasta el lugar del suceso, que se registró alrededor de las 20.30 horas, se trasladaron rápidamente efectivos de la Policía Nacional y Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que trasladaron al herido, cuya vida "no corre peligro", al Hospital Clínico. El agresor se dio a la fuga y en la tarde de este domingo aún no había sido localizado.
- Así te hemos contado la victoria de Houssame Benabbou y Fátima Ouhaddou en la Media Maratón de Córdoba 2025
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- El Colegio de la Abogacía de Córdoba rinde homenaje a sus colegiados más veteranos
- Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo
- La Media Maratón de Córdoba vuelve con la amenaza de la lluvia para los 7.162 atletas que recogen su dorsal
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común