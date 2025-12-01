En Torrejón de Ardoz
Un hombre mata presuntamente a su mujer y después se suicida en Madrid
El suceso, investigado como posible violencia de género, tuvo lugar este domingo sobre las 22:00 horas
Javier Niño González
Un hombre ha matado presuntamente a su mujer con un arma blanca en Torrejón de Ardoz. Posteriormente, el varón se ha lanzado desde la azotea de la vivienda, según informa el 112 de la Comunidad de Madrid.
El suceso, investigado como posible violencia de género por la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local, tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas de este domingo. Una llamada a los servicios del 091 alertó a los agentes de que un hombre se había precipitado al vacío en la calle Reino Unido de la localidad madrileña. A su llegada al lugar, los servicios de emergencia se han encontrado el cadáver del propio hombre, que se habría lanzado desde la azotea del edificio.
Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado, cuya puerta fue abierta por los bomberos, localizaron el cuerpo de la mujer con varias heridas de arma blanca. El varón, de 44 años de edad, habría atacado a la mujer en la vivienda de la calle Reino Unido y le habría asestado varias puñaladas en el cuello.
También acudieron servicios sanitarios del SUMMA que certificaron el fallecimiento de ambos, ciudadanos españoles de entre 44 y 45 años.
- Así te hemos contado la victoria de Houssame Benabbou y Fátima Ouhaddou en la Media Maratón de Córdoba 2025
- Una bellota de 34,61 gramos, la más grande de Los Pedroches
- ¿Qué hacer si te encuentras una moneda antigua? Esto es lo que exige la ley, posibles sanciones y lo que nunca debes hacer
- El pueblo de Córdoba famoso por sus fachadas de granito: un tesoro poco común
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- El Colegio de la Abogacía de Córdoba rinde homenaje a sus colegiados más veteranos
- Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo
- La Media Maratón de Córdoba vuelve con la amenaza de la lluvia para los 7.162 atletas que recogen su dorsal