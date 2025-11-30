En Costitx
Una mujer, herida de gravedad al ser apuñalada por su expareja en Mallorca
El presunto agresor, que tenía una orden de alejamiento, se ha autolesionado y permanece ingresado en un hospital custodiado por la Guardia Civil
Una mujer ha resultado herida de gravedad esta madrugada al ser apuñalada por su ex pareja en Costitx (Mallorca). El hombre, que tenía una orden de alejamiento en vigor, se ha autolesionado y ha tendido que ser también trasladado a un hospital, donde permanece custodiado por la Guardia Civil.
Fuentes de la Guardia Civil informan que el intento de homicidio ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de Costitx, donde estaba la víctima. El hombre, que tenía una orden de alejamiento por denuncias anteriores por violencia de género, se presentó en el domicilio y apuñaló a la mujer, que ha sufrido heridas de gravedad.
Tras la agresión, el individuo se ha autolesionado, al parecer con la misma arma blanca.
Tras tener conocimiento de lo ocurrido han acudido al lugar dotaciones sanitarias y patrullas de la Guardia Civil. La víctima se encontraba en estado muy grave. Tanto ella como el presunto agresor han sido hospitalizados.
El hombre permanece ingresado en el hospital en calidad de detenido y custodiado por la Guardia Civil.
- Adiós a los atascos en un punto conflictivo de Córdoba: Urbanismo proyecta una calle de cuatro carriles
- El tren de borrascas llega a Córdoba: estos son los días con lluvia según la Aemet
- Media Maratón de Córdoba: estos son todos los cortes de tráfico previstos este domingo
- Atropello mortal en una carretera de Montoro: la víctima queda atrapada bajo el turismo
- Casi la mitad de la provincia de Córdoba presenta un elevado riesgo de desertificación
- Rescate a contrarreloj de madrugada en Baena: una mujer y su hijo escapan de una vivienda devorada por el fuego
- La Media Maratón de Córdoba vuelve con la amenaza de la lluvia para los 7.162 atletas que recogen su dorsal
- Los termómetros de Córdoba, cuesta abajo y sin frenos: esta es la mínima registrada esta madrugada por la Aemet